Doğaya çıkacaklar dikkat...Yılanlar bu yıl erken uyandı
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Bursa, Güncel

Doğaya çıkacaklar dikkat...Yılanlar bu yıl erken uyandı

Her yıl yaz aylarında görmeye alışık olduğumuz yılanlar bu yıl Mart ayında uykudan uyandı.

10.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:16
Doğaya çıkacaklar dikkat...Yılanlar bu yıl erken uyandı

Her yıl yaz aylarında görmeye alışık olduğumuz yılanlar bu yıl Mart ayında uykudan uyandı.


Bursa'nın Nilüfer ilçesinde İbrahim Sargın isimli kişi, normalde Haziran ayından sonra kendini gösteren yılanların bu yıl Mart ayında uykudan uyandığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Yakaladığı yılanı inceleyen Sargın, kuyruğunda yara olan yılanı tedavi ettikten sonra doğaya saldı. Yılan İbrahim Sargın'ı incelerken ısırdı. Doğaya çıkacak olan vatandaşlar ise bu yıl erken uyanan yılanlara karşı dikkatli olmasında yarar var bazı yılanlar zehirli olurken zehirli yılanlarda büyük tehlike oluşturabiliyor. Bazı vatandaşlar yılanların yazın ortaya çıktığını düşünüp kırda ve doğada rahat rahat gezerken bu yıl yılanlar erken kendini gösterdi.


İlk defa bu mevsimde yılanla karşılaştığını ifade eden İbrahim Sargın, "Yılanları normalde Nisan sonu Haziran başı gibi doğada görmeye alışıktık. Arazide çalışırken yılanı gördüm hemen elime alıp inceledim. Kuyruğunda yarası vardı. Tedavi edip doğaya saldım. Bu yılan zehirsiz Hazer Yılanı. Ama bu hayvan fare ve çeşitli hayvanlarla beslendiği için bu hayvanlardaki mikropları ısırdığı kişiye taşıyabilir. Bursa'da zehirli yılanlar da var. Vatandaşlar bunlara karşı dikkatli olmalı. Bir yılan sizden kaçıyorsa ondan korkmayın, yılan sizden kaçmıyorsa o yılandan korkun" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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