Doğaya bırakılan alageyikler yeni yaşam alanına uyum sağladı

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Doğaya bırakılan alageyikler yeni yaşam alanına uyum sağladı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına bırakılan alageyikler, yeni yaşam alanlarına uyum sağladı.

Doğaya bırakılan alageyikler yeni yaşam alanına uyum sağladı

ANKARA - Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına bırakılan alageyikler, yeni yaşam alanlarına uyum sağladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, anavatanı Türkiye olan alageyiklerin sayısının artırılması amacıyla koruma, üretim ve salım çalışmalarını sürdürüyor. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü proje kapsamında doğaya bırakılan alageyiklerin görüntülerini paylaştı. Fotokapan görüntülerinde alageyiklerin yeni yaşam alanlarına uyum sağladığı gözlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK