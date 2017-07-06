Doğaya 4 Bin Kınalı Keklik Salındı

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kula ve Gölmarmara ilçelerinde doğaya 4 bin keklik salındı.



Manisa'da yaban hayatını geliştirmek ve sürdürebilirliği sağlamak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bırakılan keklikler doğayla buluştu. Kula ve Gölmarmara ilçelerinde Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil, avcı derneklerinin temsilcileri ve görevliler keklikleri doğaya saldı. İl Şube Müdürü Uğur Bayil, Malatya Keklik Üretim Tesisi'nden alınıp doğaya bırakılan 4 bin kınalı kekliğin çevreye büyük faydası olduğunu ifade etti.



Salınan kekliklerin doğal yaşama bırakıldıktan sonra uyumlarının sağlanması için de çalışmalar yaptıklarını kaydeden Bayil, avcı dernekleri ile protokol imzaladıklarını anlattı. Bayil, kaçak avcılığa da dikkat çekerek, "Av sezonu kapalı. 14 Ağustos'ta av sezonu açılacak. Hayvanlar şuanda üreme döneminde. Ayrıca keklik saldığımız bu sahalarda 3 yıl boyunca av yaptırmıyoruz" dedi. Gölmarmara Avcılar Derneği Başkanı Mehmet Turna da, kekliklerin korunmasına katkı sağladıklarını söyledi. - Manisa