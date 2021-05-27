Doğaya 120 fidan dikme şartıyla uzlaştılar

Düzce'de farklı bir suçtan cezaevinde bulunan 3 kişinin yakını, haklarında "kasten adam yaralama" suçundan açılan davanın şikayetçisiyle uzlaşarak yakınları aracılığıyla 120 fidanı toprakla buluşturdu.

Düzce'de farklı bir suçtan cezaevinde bulunan 3 kişinin yakını, haklarında "kasten adam yaralama" suçundan açılan davanın şikayetçisiyle uzlaşarak yakınları aracılığıyla 120 fidanı toprakla buluşturdu.

Düzce'de tartıştıkları Ö.Ç'yi yaralayan ve daha önce farklı bir suça karıştıkları için cezaevinde bulunan İ.C.B, S.B. ve M.H.T hakkında "kasten adam yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

Uzlaştırmacı Ercan Uzunkara tarafından yapılan görüşmede şikayetçi Ö.Ç, şüphelilerin kişi başı 40 fidan alarak kentteki okul ve uygun yerlere dikmelerini istedi.

Teklifin cezaevinde bulunan şüphelilerce kabul edilmesi üzerine yakınlarıyla iletişime geçildi.

Şikayetçi Ö.Ç. ile görüşme gerçekleştirdikten sonra uzlaştırmacıyla Düzce Orman İşletmesi Fidanlık Müdürlüğü'ne giden şüpheli yakınları, 120 fidan satın aldı.

Kentin farklı noktalarında fidanları toprakla buluşturan şüpheli yakınları, hem çevreye katkı sağlamanın hem de dosyanın kapanmasının mutluluğunu yaşadı.

"Güzel bir olayla sonuçlandı"

Uzlaştırmacı Ercan Uzunkura, AA muhabirine, dosyanın emsal teşkil eden bir dosya olduğunu, her iki tarafın da anlayışlarının örnek alınması gerektiğini söyledi.

İlk etapta müştekiyle birçok kez görüşmelerinin olduğunu vurgulayan Uzunkara, "Her suçun cezayla sonuçlanmayacağını ve sosyal edinimlerle de cezaların onaylanabileceğini söyledik. Kendisini bu konu hakkında bilgilendirdik ve akabinde güzel bir olayla sonuçlandı." diye konuştu.

Dosyanın çok anlamlı şekilde çözüldüğüne işaret eden Uzunkara, şöyle devam etti:

"Müştekimiz, her şüpheli şahıstan 40 fidan satın alarak dikmesi talebinde bulundu. Biz de Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile istişarelerde bulunduk. Uygun yer tahsis ettiler ve biz de dikimi gerçekleştirdik. Şüphelilerin şu an gördüğü ceza, farklı bir dosya. Yakınlarına bu durumu bildirdiğimizde çok sevindiler ve mutlu oldular. Konuyu kabul edip seve seve ağaçları toprakla buluşturuyorlar."

"Cezanın hem doğaya hem de insanlara yararlı olacağını düşünüyoruz"

Şüpheli yakınlarından Enis T. ise dosya hakkında kendilerine bu şekilde bir talep geldiğinde çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Cezanın hem doğaya hem de insanlara yararlı olacağını düşündüklerini vurgulayan Enis T, "Devletimizin ve adaletimizin bize verdiği imkanlarla 40 ağaç değil, 1000 ağaç olsa yine dikerdik. Karşı taraftan böyle bir talep gelmesi bizleri şaşırttı. Bu tarz uzlaşmalar her iki tarafa da yararlı oluyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer