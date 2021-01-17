Doğaseverlerin Karagöl'de kamp keyfi

Beypazarı Karagöl mesire alanı her mevsim güzelliği ile doğaseverleri kendine çekiyor.

Bölgede cuma günü başlayan kar yağışı ile Karagöl, beyaza büründü.

Karagöl'e gelen Ankara Kamp Dünyası Gurubu üyeleri, aileleri ile kamp kurarak karın doğanın tadını çıkardı.

Kamp sözcüsü Onur Çetinkaya, doğada olmanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Ankara Kamp Dünyası ekibi olarak ailecek geldik, arkadaşlarımız ve dostlarımızla. Ankara'nın stresinden uzaklaşarak burada sosyal mesafeye dikkat ederek keyifli şekilde vakit geçirmeye çalışıyoruz. Bizler doğa aşığı olan insanlarız, burası da doğa harikası bir yer. Çocuklarımız kızak kayıyorlar, arkadaşlarımız kamp ateşinde çayı demliyorlar. Güzel bir ortamda keyifli vakit geçiriyoruz." dedi.

Kampçılardan Emrah Aydın da, Ankara Kamp Dünyası olarak, özellikle aile odaklı güzel bir kamp kurduklarını vurgulayarak, "Burayı Küçük Uludağ gibi görüyoruz. Cuma günü geldik. Gerçekten doğası harika bir yer. İşletme çok güzel güvenlikli ve jandarma ekipleri hiçbir zaman eksik olmuyor. Aslında insanlar kış kampından çok korkuyorlar, korkacak hiçbir şey yok. En önemli şey tesisat, çadır ve uygun donanım ve kıyafetleri bulduğunuz zaman kamp keyfe dönüyor. Herkesi Ankara Kamp Gurubu dünyasına bekliyoruz. Bizimle birlikte ülkemizin, başkentimizin güzelliklerini görsünler." diye konuştu.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da Karagöl mesire alanını belediye olarak işlettiklerini ve tesislere önem verdiklerini, Karagöl Yaylası'nda, 5 adet Bungalov ev ile iki katlı misafirhanenin gölün hemen üzerinde, göle ve ormana hakim alanda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak