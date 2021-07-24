Doğaseverlerin Beyşehir Gölü'ndeki nilüferlere ilgisi, tekne gezilerini artırdı

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir'in sığ kıyılarında su yüzeyinde oldukça geniş alanda kendisini gösteren, halk arasında "su perisi" olarak da nitelendirilen nilüferler, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir'in sığ kıyılarında su yüzeyinde oldukça geniş alanda kendisini gösteren, halk arasında "su perisi" olarak da nitelendirilen nilüferler, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Beyşehir Gölü yüzeyinde ilkbaharın gelmesiyle açmaya başlayan nilüferler, ağustosta olgun haline ulaşıyor. Sabahları güneşle açan nilüferler, öğlen saatlerinde ise kapanıp suyun altına gizleniyor.

Çiftlik Mahallesi kıyısında sazlıklar arasında 8 bin dekara yayılan, yöre halkının "nilüfer bahçesi" dediği alana ilgi her geçen gün artıyor. Bölgeye gezi düzenleyen balıkçı tekneleri ile Marmaris'ten özel getirilen bir gezi teknesi, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının taleplerine cevap vermeye çalışıyor. Göldeki nilüferler, tekne turlarına ilgiyi de arttı.

Gezi teknesi sahibi İbrahim Erdoğan, AA muhabirine, Türkiye'nin en büyük nilüfer bahçesinin Beyşehir Gölü'nde bulunduğunu belirtti.

Göldeki nilüfer bahçesinin 7 kilometre uzunluğunda bir alanı kapladığına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Burayı balıkçı teknemle yaptığımız gezi ve fotoğraflama çalışmalarıyla elimizden geldiği ölçüde tanıtmaya çalışıyor, eş, dost ve misafirlerimize gezdirerek gösteriyorduk. Burası doğal bir güzellik olmasına rağmen çok tanınmıyordu ama artık buraya gelip gidenler, birbirinden duyan, gören insanlar gezmeye değer bir yer olduğunun farkına vardı. Bu şekilde nilüferlere yoğun talep olunca gezi teknesi aldık. Balıkçı teknesiyle ancak 3-4 kişiyi gezdirebiliyorduk. Gezi teknesiyle turlara başlayınca doğaseverlerin ilgisi de arttı. Onlara şimdi daha güzel ve konforlu şekilde hizmet veriyoruz."

"Buraya ilginin arttığını görüyoruz"

Beyşehir Kültür ve Turizm, Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı da göldeki nilüfer bahçesinin tanınırlığının artmasının ardından, tur şirketlerinin Beyşehir gezilerinde güzergahlarına burayı da dahil etmeye başladığını söyledi.

Dernek olarak artan talepler üzerine nilüfer bahçesine yönelik etkinlikler düzenlemeye başladıklarını anlatan Büyükkafalı, şöyle devam etti:

"Bu anlamda bir gezi teknesinin de alanda faaliyetine başlamış olması bizleri çok mutlu etti. Çünkü balıkçı tekneleri artan talebe cevap vermeye yeterli gelemiyordu. Şimdi artık merak edip görmek isteyen doğa tutkunlarına, 1 saate yakın bir geziyle buradaki nilüfer bahçesini gösterebiliyoruz. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelenlerle, yaz döneminde ilçeye gelen gurbetçilerimizle buraya ilginin arttığını görüyoruz. Ortak çalışılarak, izinler alınarak buraya bir liman ve gözetleme kuleleri yapılmasını istiyoruz. Milli Park yetkilileri de bu yönde bir çalışmalarının olduğunu söyledi."

"Bol bol fotoğraf çektim, sosyal medyada paylaşacağım"

Bölgede düzenlenen geziye katılan doğasever Salim Polat, ilk kez bir nilüfer bahçesi gördüğünü belirterek, "Nilüferler çok güzel. Çok farklı bir manzara var burada." dedi.

Gizem Berra Polat ise herkesi Beyşehir Gölü ile göldeki "su perileri"ni görmeye davet etti.

Doğasever Mehmet Ali Gürbüz ise "Hiç böyle bir yer görebileceğimi hayal etmiyordum, çok şaşırdım. Kendimi cennet bahçesine düşmüş gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Doğaseverlerden Eda Ekici de bol bol fotoğraf çektiğini ve sosyal medyada paylaşacağını dile getirdi.

Norveç'ten memleketine tatil için gelen Mustafa Taşkaya ise "Gerçekten mükemmel bir yer. Bu nilüferler her yerde bulunmuyor ve endemik bitkilerdenmiş. İlk kez gördüm. Herkese tavsiye ederim. Su altı videoları ve fotoğraflar da çektim. Arkadaşlara paylaşacağım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar