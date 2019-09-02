Doğaseverlerden 'Zafer' zirvesi

02.09.2019 17:11

Bursalı doğaseverler 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşünde bir araya geldi.



Bursalı doğaseverler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü ile Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği tarafından Uludağ'a zirve yürüyüşü düzenlendi. Oteller bölgesinden başlayan yürüyüşe, Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği, Büyükşehir Belediyesi, Jandarma Arama Kurtarma, Koza Dağcılık Kulübü, Sınır Tanımayan Dağcılık Kulübü, Nokta Dağcılık Kulübü, YeşilBursa Dağcılık Kulübü, Mustafa Kemalpaşa Dağcılık Kulübü, Çelebi Mehmet Dağcılık Kulübü, Bursa Üniversite Dağcılık Kulübü, Bakut Arama kurtarma Dağcılık kulübü, Manisa Spil Dağcılık kulübü ile Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor kulübü Dağcılık Birimi'nden toplam 75 lisanslı dağcı katıldı. Zirve yapan dağcılar, oldukça zorlu parkurun ardından zirvede saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Nazif Makas, böylesi önemli bir günde tırmanışa katılan dağcılara teşekkür ederken, yürüyüş oteller bölgesine dönüş ile tamamlanmış oldu. - BURSA

Kaynak: İHA