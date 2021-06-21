Doğaseverlerden Şuhut'a çıkarma
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Doğaseverlerden Şuhut'a çıkarma

Doğaseverlerden Şuhut'a çıkarma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Afyonkarahisar'ın Çay Dağcılık ve Doğaseverler Kulübü, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine gezi düzenledi.

Afyonkarahisar'ın Çay Dağcılık ve Doğaseverler Kulübü, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine gezi düzenledi.

45 kişilik grup halinde Şuhut'a çıkarma yapan Çay Dağcılık ve Doğaseverler Kulübü Atatürk'ün 25 Ağustos'ta karargah merkezi olarak kullandığı Atatürk Evi'ni ziyaret etti. Ardından yakın bir zamanda hizmete girecek Şuhut Keşkek Evi'nde meşhur Şuhut keşkeğinin lezzetini tadan heyet daha sonra tarihi binlerce yıl öncesine dayanan Bininler Kaya Evleri'ni ziyaret etmek oldu. Bininler'den Uçak Şelalesi'ne dağ yürüyüşü gerçekleştiren doğaseverlerin 'Güzellikleri Uzaklarda Arama' sloganıyla yola çıktıklarını belirten grup üyeleri ilimizin her bölgesinin farklı bir doğa harikası ve tarihi güzellik barındırdığını, Şuhut'un coğrafyasının da hem doğal güzellikleri hem tarihi zenginliği yönüyle gezmeye,görmeye değer olduğunu belirtti. Grup üyeleri misafirperverliklerinden dolayı başta Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz olmak üzere Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Senir Köyü Muhtarlığına teşekkür ederek Şuhut'ta başka bir rotada tekrar buluşmak dileğiyle gezilerini sonlandırdı. - AFYONKARAHİSAR

Doğaseverlerden Şuhut'a çıkarma
Doğaseverlerden Şuhut'a çıkarma
Doğaseverlerden Şuhut'a çıkarma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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