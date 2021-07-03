Doğaseverlerden Serpincik Göleti'nde çevre temizliği
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Doğaseverlerden Serpincik Göleti'nde çevre temizliği

Doğaseverlerden Serpincik Göleti'nde çevre temizliği
Demirören Haber Ajansı / Arife Defne Arslan - Haberler | Güncel

SİVAS Doğa Sporları Kulübü (SADAK) ve Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) gönüllüleri, Serpincik Göleti bölgesinde çevre temizliği etkinliği düzenledi.

SİVAS Doğa Sporları Kulübü (SADAK) ve Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) gönüllüleri, Serpincik Göleti bölgesinde çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Koronavirüs sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasıyla mesire alanları ve göl kenarlarında çevre kirliliği artmaya başladı. Doğa sporlarıyla ilgilenen TEMA Vakfı ve SADAK kulübü üyelerinden 20 gönüllü, çevre bilincini oluşturmak amacıyla temizlik kampanyası başlattı. Kente 6 kilometre uzaklıktaki Serpincik Göleti'nde çevre temizliği etkinliğini başlatan doğaseverler 2 saat süren çalışma sonrasında 30 torba çöp topladı.

'AMACIMIZ İNSANLARA MESAJ VERMEK'Spor faaliyetlerinin yanında amaçlarından birinin çevre temizliği olduğunu belirten Sivas Doğa Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı Zeki Söylemez, "Bugün burada olma amacımız Serpincik Göleti etrafındaki çöpleri temizlemek. Doğa sporları ve dağcılık yapıyoruz ama amaçlarımızdan bir tanesi de çevreyi temiz tutmak. Toplumumuzda eğitim düzeyi arttı, iletişim mümkün olduğu kadar gelişti. Fakat çevre temizliği gelişmedi. İnsanlarımız çevre temizliğinin üzerine pek gitmiyor. Amacımız o insanlara bir mesaj verebilmek. TEMA ve SADAK olarak yaklaşık 20 kişilik bir grupla geldik. Göletin merkeze yakın olmasından dolayı çok ilgi var. İnsanlarımız geliyor ve yiyip, içip çöplerini buraya bırakıp gidiyorlar. Biz doğaya gittiğimiz zaman çantamız dolu geliyoruz. Çünkü etrafta çöp gördüğümüz zaman toplayarak geliyoruz" dedi.'İNSANIN GİTMEDİĞİ YER TEMİZ KALIYOR'

TEMA Vakfı Sivas İl Temsilcisi Hakan Selek ise, "Koronavirüste kısıtlama tedbirlerinin kalkmasıyla insanlar pikniklere gitmek için harekete geçti. Gelip baktığımız zaman buraların atıklarla dolu olduğunu gördük. Arkadaşlarımızla böyle bir etkinlik yaparak vatandaşlara da duyarlılık noktasında katkımız olur diye düşündük. Doğa ve dağ gezilerinde çok fazla insan atığı görmüyoruz. İnsanın gitmediği yer temiz kalıyor. Fakat insanların olduğu yerlerde kirlenmeyi görüyoruz. Doğa artık bize kirlilik noktasında çok ciddi boyutlarda sinyal veriyor. TEMA olarak amacımız gençleri çevre temizliği noktasında bilinçlendirmek ve gençlere yaşanabilir bir çevre bırakabilmek" diye konuştu.


Doğaseverlerden Serpincik Göleti'nde çevre temizliği
Doğaseverlerden Serpincik Göleti'nde çevre temizliği
Doğaseverlerden Serpincik Göleti'nde çevre temizliği
Doğaseverlerden Serpincik Göleti'nde çevre temizliği
Doğaseverlerden Serpincik Göleti'nde çevre temizliği
Doğaseverlerden Serpincik Göleti'nde çevre temizliği
Doğaseverlerden Serpincik Göleti'nde çevre temizliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne Arslan

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