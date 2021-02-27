Doğaseverler Tunca Nehri kenarı ve Sarayiçi'nde taşkının getirdiği çöpleri topladı

Edirne'de farklı derneklere üye doğaseverler, Tunca Nehri kenarı ve Sarayiçi'nde taşkının getirdiği çöpleri topladı.

Tunca kenarı ile Sarayiçi'nde biriken plastik ve cam atıkları toplayan doğaseverler, sokak hayvanları için hazırlanan kulübeleri de Tavuk Ormanı'na yerleştirdi, hayvanlar için yem bıraktı.

Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, nehrin taşmasıyla ormana ve çevreye plastik atıkların yayıldığını söyledi.

Çevre temizliği için tüm vatandaşların duyarlı olması gerektiğini belirten Akdağ, "Salgın sürecinde sokak hayvanlarıyla ilgili besleme çalışmaları gerçekleştirdik. 60 kulübe yaptık. Herkes duyarlı olsun, ikinci bir dünya yok, daha yaşanabilir bir dünya için çevremizi temiz tutmalıyız." dedi.

Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) Başkanı Fatih Altun da doğanın plastik atıklarla kirletilmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını vurgulayarak, "Dünyanın her yerinde doğanın temizlenmesiyle ilgili faaliyetler yürütülüyor. Daha önce 4-5 kişinin yaptığı faaliyete şu an 30'a yakın insan katıldı." ifadelerini kullandı.

TUYUB Bisiklet Koordinatörü Esra Bursalı ise etkinliğe katılan doğaseverlere teşekkür etti.

"Yaşayan orman" sloganıyla bir araya geldiklerini anlatan Bursalı, "Bütünsel bir çözüm getirmeye çalışıyoruz. Bisiklet koordinatörüyüm ama sadece bisiklet değil, doğaya da el atalım, oradan oksijen alabilelim, gezerken keyif alalım." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi, Plastiğe Hayır Platformu kurucusu İspanyol Begona Rodriguez, "Plastikler her yerde. Bugün burasını temizleyeceğiz ama yarın yeniden kirlenecek. Doğayı çok kirletiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Sokak hayvanlarının kulübelerini kontrol etti

Bu arada etkinliğe katılan Gülçiçek Akçay, sokak hayvanları için hazırlanan kulübenin içine girdi.

Akçay, "Biz rahat ediyorsak sokak hayvanları çok çok rahat eder. Kontrol ettim, rahat güzel ve rüzgar almıyor. Hayvanların rahat edeceğini düşünüyorum. Çok güzel bir düşünce, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci