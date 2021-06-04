Doğaseverler ODTÜ'de bitki ve hayvan türlerini kayıt altına aldı

Doğaseverler, ODTÜ'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen "Tür Say" etkinliği kapsamında bitki ve hayvan türlerini fotoğrafladı.

Doğaseverler, ODTÜ'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen "Tür Say" etkinliği kapsamında bitki ve hayvan türlerini fotoğrafladı.

ODTÜ Ekosistem Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKOSAM) ve Doğa Koruma Merkezi Vakfı (DKM) iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, doğaseverler ODTÜ yerleşkesinde rehberler eşliğinde gözlem yaparak ve ilgilerini çeken bitki, kuş ve kelebek gibi türlerin fotoğraflarını çekerek kayıt altına aldı.

Etkinlik hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Doğa Koruma Merkezi Vakfı Başkanı Uğur Zeydanlı, Türkiye'de doğa koruma ile ilgili yapılan çalışmalara bilimsel olarak destek sağlamak amacıyla benzer etkinlikler düzenlendiklerini belirtti.

Doğaseverlerin gruplar halinde fotoğraf makineleri ile kayıt altına alacakları canlı türlerini tanımlamak için etkinliği düzenlediklerini ifade eden Zeydanlı, şunları söyledi:

"Bu sayede alanın biyolojik çeşitliliğini ortaya koyabiliriz. Bu bilgiler biriktikçe koruma çalışmaları için çok önemli bir altlık sağlayacak. Mesela yaklaşık 25 yıldır kampüs alanındaki bitkileri tespit etmeye çalışıyorum. Şimdiye kadar 800'den fazla tür tespit ettik. Geçen yıl ekiplerimiz, hiç görmediğimiz bir orkide türü gördüler. Bu ise çalışmaları halka yaymanın ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Bir veya iki uzmanla yıllarca sürede toplayamayacağınız bilgileri de çok kısa sürede toplayabiliyorsunuz."

Çalışma sonrasında elde edilen verilerin incelenmek üzere özel olarak hazırlanan bir uygulamaya yüklendiğini aktaran Zeydanlı, bitki ve hayvan türlerini tanımlamak isteyen ODTÜ'deki bilim adamlarının söz konusu uygulama üzerinde kayıtlı olan verileri inceleyerek sonuç aldığına dikkati çekti.

-"ODTÜ kampüsü Ankara'nın en önemli yeşil alanlarından birisidir"

Dünya nüfusunun yüzde 70'inin 1970 yılında kırsal alanda yaşadığını, 2007 yılında ise kırsal ve kentsel nüfus oranlarının eşitlendiğinin bilgisini veren Zeydanlı, şunları kaydetti:

"2025 yılında dünya nüfusunun yüzde 70'inin kentsel alanlarda yaşayacağını biliyoruz. O kadar çok insanın barındığı bu alanlarda parklarımız, bahçelerimiz ve doğal alanlarımız gittikçe daha önemli oluyor. Pandemi döneminde bunu çok iyi gördük doğaya ve doğal alanlara ihtiyaçları var. ODTÜ kampüsü, Ankara'nın en önemli yeşil alanlarından birisidir. Buraya insanların dikkatini çekmek, farkındalığı arttırmak, buranın korunmasıyla ilgili etkinlikler en büyük katkı olacaktır diye düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay