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Doğaseverler Nemrut'ta trekking yaptı

- Doğaseverler Nemrut'ta trekking yaptı Bitlis Doğa Sporları Kulübü üyeleri Nemrut Kalderası'na dikkat çekmek için trekking yaparak çanağın etrafını gezdiler.

06.07.2020 13:59 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:21

- Doğaseverler Nemrut'ta trekking yaptı

BİTLİS - Bitlis Doğa Sporları Kulübü üyeleri Nemrut Kalderası'na dikkat çekmek için trekking yaparak çanağın etrafını gezdiler.

Sabah saatlerinde Nemrut Krater Dağı'na çıkan 52 doğasever, hem normalleşme süreci hem de Nemrut'a dikkat çekmek için doğa yürüyüşü yaptılar. Bitlis Doğa Sporları Kulübü Başkanı Abidin Araboğa, korona virüs pandemisinden dolayı yürüyüşlerine ara verdiklerini belirterek, "Pandemi sürecinde uzun zamandır doğa yürüyüşlerimize Bitlis Doğa Sporları Kulübü olarak ara vermek zorunda kalmıştık. Normalleşme süreci ile biz de bu hafta Nemrut Krater Gölü zirvesine tırmanış yaptık. 52 doğasever ile yaptığımız bu güzel doğa yürüyüşü ile etkinliğimiz start aldı. Kulüp olarak sürekli bu tür etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Hem memleketimizi tanıtmaya ve saklı kalan doğa güzelliklerimizi gün yüzüne çıkartmaya hem de bir turizm bölgesi olması için kulüp olarak elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Özellikle gençlere seslenmek istiyorum, hafta sonları kahvelerde, sağda solda boş zaman geçireceklerine doğaya gelmelerini ve doğa ile iç içe olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Doğaseverler Nemrut'ta trekking yaptı

Kaynak: İHA

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