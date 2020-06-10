Doğaseverler Nemrut Krater Gölü'nün çevresini 12 saatte yürüdü Bitlis'te bir grup doğasever, Nemrut Krater Gölü çevresinde 12 saat yürüyüş yaptı.

Bitlis'te bir grup doğasever, Nemrut Krater Gölü çevresinde 12 saat yürüyüş yaptı.

Sabah saatlerinde araçlarıyla Nemrut Dağına çıkan grup, gölün etrafında yürüyüş gerçekleştirdi.

12 saat süren yürüyüşte doğaseverler, gölün eşsiz manzarasını fotoğraf karelerine yansıttı.

Bitlis Doğa ve Spor Kulübü Başkanı Abidin Araboğa, dernek üyeleri olarak yaz boyunca bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: AA