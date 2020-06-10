Doğaseverler Nemrut Krater Gölü'nün çevresini 12 saatte yürüdü
Bitlis'te bir grup doğasever, Nemrut Krater Gölü çevresinde 12 saat yürüyüş yaptı.
10.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:11
Bitlis'te bir grup doğasever, Nemrut Krater Gölü çevresinde 12 saat yürüyüş yaptı.
Sabah saatlerinde araçlarıyla Nemrut Dağına çıkan grup, gölün etrafında yürüyüş gerçekleştirdi.
12 saat süren yürüyüşte doğaseverler, gölün eşsiz manzarasını fotoğraf karelerine yansıttı.
Bitlis Doğa ve Spor Kulübü Başkanı Abidin Araboğa, dernek üyeleri olarak yaz boyunca bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini söyledi.
Kaynak: AA