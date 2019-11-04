Doğaseverler Melekşe Solak-Şah Melek arasında yürüdü

04.11.2019 14:24

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşleri Geyve Melekşe Solak-Pamukova Şah Melek parkuru ile devam etti. Yürüyüşe katılan doğaseverler sağlıklı ve keyifli bir Pazar günü geçirmelerine sebep olan etkinlik için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri Geyve Melekşe Solak-Pamukova Şah Melek arasında gerçekleştirilen yürüyüş ile devam etti. 163 kişinin katıldığı etkinlikte doğaseverler temiz hava ve tabiatın renklerinin tadını çıkarttı. Yürüyüşe katılan doğaseverler yürüyüş esnasında olumsuz durumların yaşanmaması için yaptıkları sporun ardından 14 kilometrelik parkuru tamamladı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hemşerilerimizi her hafta Sakarya'nın doğal güzellikleriyle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda sağlık açısından da oldukça önemli olan doğa yürüyüşleri önümüzdeki hafta Hendek Dikmen Yaylası'nda devam edecek" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA