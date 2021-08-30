DOĞASEVERLER KARA GÖL'E YÜRÜYÜP, ZAFER GÜNÜNDE TÜRK BAYRAĞI AÇTI
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DOĞASEVERLER KARA GÖL'E YÜRÜYÜP, ZAFER GÜNÜNDE TÜRK BAYRAĞI AÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'da Oltulu doğaseverler, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Şenkaya ilçesindeki Gözebaşı köyü yaylasına 12 kilometrelik yürüyüşün ardından Kara Göl'de Türk bayrağı açtı.

ERZURUM'da Oltulu doğaseverler, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Şenkaya ilçesindeki Gözebaşı köyü yaylasına 12 kilometrelik yürüyüşün ardından Kara Göl'de Türk bayrağı açtı.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında aralarında doktor, avukat, esnaf, öğretmen ve öğrencinin bulunduğu 8 kişilik grubun Şenkaya ilçesinin Horoz Dağı eteklerinde başlattıkları 12 kilometrelik yürüyüş Gözebaşı köyü yaylasındaki Kara Göl'de son buldu. Doğal güzelliği ile görenleri etkileyen Kara Göl'de Türk bayrağı açan grup üyelerinden Çakır Yılmaz, "Bulunduğumuz yer Gözebaşı köyünde bulunan Kara Göl. Çok güzel bir mesire yeri. Buranın turizme kazandırılması gerekiyor. Böyle mükemmel doğası olan yerleri sit alanı ilan edilmesi daha uygun olur. Sarıkamış Harekatı'nda da askerlerimiz buralardan geçmişlerdir" diye konuştu.

Türk milletinin zafer gününü kutlayan öğretmen Hakan Yeşilyurt ise, "Bugün 30 Ağustos, vatanın her karesinin özel ve güzel olduğunu göstermek için böyle bir yürüyüş gerçekleştirdik. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 99'uncu yıl dönümünü kutluyoruz. Malazgirt zaferiyle beraber geldik, 30 Ağustos zaferiyle beraber artık gitmiyoruz. Burası bizim diyebildiğimiz için özel bir gün. Bundan dolayı Türk milletinin bu özel gününü bayramını kutluyorum" dedi.

DOĞASEVERLER KARA GÖL'E YÜRÜYÜP, ZAFER GÜNÜNDE TÜRK BAYRAĞI AÇTI
DOĞASEVERLER KARA GÖL'E YÜRÜYÜP, ZAFER GÜNÜNDE TÜRK BAYRAĞI AÇTI
DOĞASEVERLER KARA GÖL'E YÜRÜYÜP, ZAFER GÜNÜNDE TÜRK BAYRAĞI AÇTI
DOĞASEVERLER KARA GÖL'E YÜRÜYÜP, ZAFER GÜNÜNDE TÜRK BAYRAĞI AÇTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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DOĞASEVERLER KARA GÖL'E YÜRÜYÜP, ZAFER GÜNÜNDE TÜRK BAYRAĞI AÇTI - Haberler
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