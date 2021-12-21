DOĞASEVERLER KAR ALTINDA SAĞLIK İÇİN YÜRÜDÜ

ERZURUM'un Oltu ilçesinde doğaseverler, kar yağışı altında sağlık ve enerji tazelemek için yürüdü. Aralarında doktor, avukat, öğretmen ve esnafın bulunduğu doğaseverler, karlı arazide ateş yakarak ısındı.

Oltu ilçesinde yaklaşık 5 yıldan beri haftada bir günlerini doğaya ayıran 10 kişilik grup, doğayla iç içe vakit geçiriyor. Yaz kış demeden her hafta yürüyen doğaseverler, bu hafta doğayla buluşmalarını kar yağışı altında gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde ilçeden ayrılan grup, saatlerce karlı kaplı arazide yürüdü. Yoruldukları vakit yaktıkları ateşin etrafında ısınan doğaseverler, akşama doğru ilçeye dönerek yürüyüşlerini tamamladı. Aralarında doktor, avukat, öğretmen, esnaf bulunan doğa severler, yürüyüşleri sağlık için yaptıklarını bildirdi.

Grubun doktor üyesi İbrahim Hakkı Ekinci, Yaklaşık 5 yıldır doğa yürüyüşlerimize devam ediyoruz. Böyle hafif yağmurlu ve kar yağışlı havalarda özellikle yürüyüş yapıyoruz. Çünkü insan vücudunun bir enerji döngüsü var bu enerji döngüsüne dışardan destek gerekiyor. Normalde şehirlerde, aparmanlarda, evlerimizde bu döngüler tıkanıyor ama ormanlık alanlarda heleki böyle kar yağışının olduğu dönemlerde vücudumuz kendisini yeniliyor. Müthiş derecede enerjimize katkı sağlıyor. Biz de enerjimizi yenilemek için Köroğlu ormanlarında yürüyüş yaptık. Her kış sezonunda fırsat buldukça doğada 3-5 kilometre yürümenin çok faydası var diye konuştu.

Doğa severlerden Avukat Muharrem Kalyon, Bu haftaki yürüşümüzü hava biraz sert olduğu için orman içerisinde yapmak istedik. Orman, sıcak dolayısıyla canlılara da yuvalık yapıyor dedi.