Doğaseverler Istranca Dağları'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi

KIRKLARELİ (AA) - Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyeleri, karla kaplı Istranca Dağları'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Doğa yürüyüşüne Kırklareli'nin Beypınar köyünden başlayan doğaseverler, 900 metre yükseklikteki Fatma Kayalar bölgesine tırmandı.

Bölgede dinlenen doğaseverler 16 kilometrelik yürüyüşü sorunsuz tamamladı.

EDOSK Başkanı Fatih Altun, yaptığı yazılı açıklamada, doğayla iç içe güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirtti.

Karla kaplı yollarda yürümenin ayrı bir güzelliği olduğunu aktaran Altun, "Beypınar'da yürüyüşe başladığımızda, havanın soğukluğu kendisini hissettirmek istese de, beyaz gelinlik içindeki doğanın güzelliği ortaya çıktıkça, doğaseverlerin yürekleri ısınmaya başladı. Tırmandıkça daha da güzelleşen manzara, doğa tutkunlarını mest etti." ifadelerini kullandı.

Altun, doğa yürüyüşlerinin devam edeceğini kaydetti.