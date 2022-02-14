Doğaseverler Istranca Dağları eteklerinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğaseverler Istranca Dağları eteklerinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi

AA, Gökhan Zobar - Güncel
 - Güncelleme:
Doğaseverler Istranca Dağları eteklerinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi

Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyeleri, Istranca Dağları eteklerinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

KIRKLARELİ (AA) - Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyeleri, Istranca Dağları eteklerinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Doğa yürüyüşüne Kırklareli'nin Yündolan köyünden başlayan doğaseverler 15 kilometrelik parkurda yürüdü.

EDOSK Başkanı Nuray Altıerler, yaptığı yazılı açıklamada, sorunsuz bir doğa yürüyüşü yaptıklarını belirtti.

Doğayla iç içe güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini aktaran Altıerler, şunları kaydetti:

"Edirne Doğa Sporları Kulübü doğa yürüyüşlerine kaldığı yerden devam ediyor. Sabah erken saatlerde Edirne'den yola çıkan ekibimiz bölgeye varmalarının ardından 15 kilometrelik bir parkuru başarılı ve eğlenceli bir şekilde tamamladı. Yündolan köyü civarında yapılan yürüyüş esnasında katılımcılarımız doğanın içinde kendilerini buldular ve birçok doğal güzelliği yakından görme şansına eriştiler. Yürüyüşçülerimiz aynı zamanda Yündolan Kalesini de yakından görmüş oldular."

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Kırklareli, Edirne, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title