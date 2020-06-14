Doğaseverler Düldül Dağı'nda kamp kurdu
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 2240 rakımdaki Düldül Dağı, eşsiz doğası ve temiz havasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
14.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:21
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 2240 rakımdaki Düldül Dağı, eşsiz doğası ve temiz havasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Osmaniye ve Düziçi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Düldül Dağına tırmanış gerçekleştirerek kamp kurdu.
Doğaseverler geceyi kamp alanında kurdukları çadırlarda geçirdi.
Manzarası, doğal güzellikleri ve huzurlu ortamıyla beğenilen Düldül Dağı, kamp yapan doğaseverlerce sık sık ziyaret ediliyor.
Kaynak: AA