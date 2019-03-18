Doğaseverler Çanakkale Şehitleri Anısına Yürüdü

Beyşehir ilçesinde, doğa tutkunları Çanakkale şehitleri anısına doğa yürüyüşü yaptı.

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Doğa Yürüyüşleri Topluluğu'nun Çanakkale şehitlerini anmak için düzenlediği "bahar çiçekleri" isimli doğa yürüyüşüne çok sayıda doğasever katıldı.

Etkinliğe, Selçuk Üniversitesi Doğa Yürüyüş Topluluğuna mensup üniversite öğrencileri de eşlik etti.

Etkinlikte, ellerinde Türk bayraklarıyla doğa yürüyüşünü katılan doğa tutkunları, yürüyüşün sonunda dev Türk bayrağı altında "18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" yazılı pankart açtı.

Daha sonra Çanakkale türküsünü koro halinde söyleyen katılımcılar, şehitler için saygı duruşunda bulundu.

Katılımcılar, doğa gezilerinin de olduğu etkinlikte, Ergen Deresi, Pınarbaşı Mağarası, tarihi Çatma evleri, Yörük Obası Ağılı, Düden şelalesi ve Roma dönemine ait su kanalı ile Ali Kesiği'ni yakından görme ve tanıma imkanı buldu, gezilen alanlarda çevre temizliği yapıldı.

Kaynak: AA