Doğaseverler Atatürk'ü andı

10.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:04

Düziçi ilçesinde doğaseverler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Dumanlı Yaylasına yürüyüş düzenledi.

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) organizasyonunda bir araya gelen Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'den 250 doğasever, ellerinde Türk bayrağı ile 8 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.



Doğaseverler, Atatürk'ün vefat ettiği 09.05'te saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı okudu.

ODAK Başkanı Muhammet Doğan, yaptığı açıklamada, etkinliklerine katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA