Doğaseverler 2364 metre yükseklikteki zirvede Türk bayrağı açtı
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Doğaseverler 2364 metre yükseklikteki zirvede Türk bayrağı açtı

23.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:36
Doğaseverler 2364 metre yükseklikteki zirvede Türk bayrağı açtı

Denizlili doğaseverler 2364 metre yükseklikteki zirveye çıkarak, Türk bayrağı ile poz verdi.

Denizlili doğaseverler 2364 metre yükseklikteki zirveye çıkarak, Türk bayrağı ile poz verdi. Karlı kaplı zirvede eşsiz manzaranın tadını çıkartan doğaseverler o anları saniye saniye kaydetti.

Denizli'de Pamukkale Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü (PAKDOS) üyeleri hafta sonunu zirvede geçirdi. Saat 10.00 sıralarında harekete geçen 27 kişilik kafile 8 kilometrelik tırmanışın ardından zirveye ulaştı. Doğaseverler, 2364 metre yükseklikteki Çameli Garkın Dağları Aladiş manzaranın tadını çıkarttı. Karlarla kaplı zirvede Türk bayrağı ve kendi filamanlarını açan grup, hatıra fotoğrafı çektirdi. Doğaseverler o anları ise saniye saniye kaydetti.

8 kilometre tırmanış ve 8 kilometre iniş parkuru ile toplam 16 kilometre yürüyen doğaseverler, zirveye çıkışın ardından inişe geçerek yolculuklarını tamamladı. - DENİZLİ

Doğaseverler 2364 metre yükseklikteki zirvede Türk bayrağı açtı
Doğaseverler 2364 metre yükseklikteki zirvede Türk bayrağı açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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