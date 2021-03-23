Doğaseverler 2364 metre yükseklikteki zirvede Türk bayrağı açtı

Denizlili doğaseverler 2364 metre yükseklikteki zirveye çıkarak, Türk bayrağı ile poz verdi. Karlı kaplı zirvede eşsiz manzaranın tadını çıkartan doğaseverler o anları saniye saniye kaydetti.

Denizli'de Pamukkale Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü (PAKDOS) üyeleri hafta sonunu zirvede geçirdi. Saat 10.00 sıralarında harekete geçen 27 kişilik kafile 8 kilometrelik tırmanışın ardından zirveye ulaştı. Doğaseverler, 2364 metre yükseklikteki Çameli Garkın Dağları Aladiş manzaranın tadını çıkarttı. Karlarla kaplı zirvede Türk bayrağı ve kendi filamanlarını açan grup, hatıra fotoğrafı çektirdi. Doğaseverler o anları ise saniye saniye kaydetti.

8 kilometre tırmanış ve 8 kilometre iniş parkuru ile toplam 16 kilometre yürüyen doğaseverler, zirveye çıkışın ardından inişe geçerek yolculuklarını tamamladı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı