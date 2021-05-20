'Doğasever MaxiPara Kart' kullanıcılara sunuldu
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'Doğasever MaxiPara Kart' kullanıcılara sunuldu

'Doğasever MaxiPara Kart' kullanıcılara sunuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Maximum TEMA Kart aracılığı ile yaptığı her alışveriş üzerinden TEMA Vakfı'na katkıda bulunan İş Bankası; bu özelliği, ön ödemeli kartlar ailesinin en yeni üyesi Doğasever MaxiPara Kart kullanıcılarına da sunuyor.

Maximum TEMA Kart aracılığı ile yaptığı her alışveriş üzerinden TEMA Vakfı'na katkıda bulunan İş Bankası; bu özelliği, ön ödemeli kartlar ailesinin en yeni üyesi Doğasever MaxiPara Kart kullanıcılarına da sunuyor.

Türkiye İş Bankası ve TEMA Vakfı'nın iş birliği kapsamında hayata geçirilen TEMA Kart ailesinin yeni üyesi, Doğasever MaxiPara Kart isimli ön ödemeli kart oldu. Bankadan yapılan açıklamaya göre 10 yıldır müşterilerinin Maximum TEMA Kart aracılığı ile yaptığı her alışveriş üzerinden TEMA Vakfı'na katkıda bulunan İş Bankası; bu özelliği, ön ödemeli kartlar ailesinin en yeni üyesi Doğasever MaxiPara Kart kullanıcılarına da sunuyor. Doğasever MaxiPara Kart kullanıcılarının yaptığı alışverişler, bankanın kendi kaynaklarından TEMA Vakfı'na sağladığı katkı sayesinde, vakfın başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları koruma faaliyetlerinde desteğe dönüşmüş oluyor.

Doğaya katkı sağlaması hedefi ile sadece dijital kart olarak kullanıma sunulan Doğasever MaxiPara Kart, MaxiPara Kart'ın tüm özelliklerini taşıyor. Doğaseverler, kartlarına yükledikleri tutar kadar harcama yapıyor, MaxiPara Kart kampanyalarından faydalanıyor, hem doğayı hem bütçelerini koruyor. Kart ve kullanım ücreti olmayan Doğasever MaxiPara Kart'a İş Bankası müşterisi olsun olmasın herkes başvurabiliyor ve kart başvurusu Maximum Mobil içerisinden de yapılabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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