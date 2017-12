Doğasever İşletmeciden "Kesme, Kirala, Süsle, Getir" Sistemi

Edirne'de süs bitkileri yetiştiriciliği ve fidan satışı yapan Özgür Akdüz, ağaç kesimlerinin önüne geçmek amacıyla yeni yıl dolayısıyla çam ağacı süslemek isteyenlere "kiralama" hizmeti veriyor.



Doğasever işletmeci Akdüz, yılbaşı kutlaması için çam ağacı süslemek isteyenler için "ağaç kiralama" hizmetini bu yıl da sürdürüyor.



Akdüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, çam ağaçlarının gereksiz yere kesilmesinin önüne geçmek için ve yılbaşı çamı fidanlarında satışların düşük olması nedeniyle birkaç yıldır uyguladığı "kesme, kirala, süsle, getir" sistemini bu yıl da devam ettirdiğini söyledi.



Uygulamanın ilgi gördüğünü aktaran Akdüz, "Hem doğayı korumak için hem de vatandaşların eğlenmelerine vesile olmak için böyle bir uygulamayı birkaç yıldan beri yapıyoruz. Vatandaşlarımıza her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Yılbaşı eğlencesi yapan işletmeler büyük boy çamları tercih ederken, evde kutlama yapacak aileler ise daha kısa çamları alıyor." diye konuştu.



Bu yöntemle doğada bilinçsiz ağaç kesiminin de önüne geçildiğini ifade eden Akdüz, şunları kaydetti:



"İnsanların doğaya zarar vermemesi için doğadan çam kesilmemesi için biz de elimizi taşın altına koyduk. Ucuz fiyatlarla çam kiralama yöntemini yapıyoruz. Yılbaşı öncesinde talep gayet iyi. Bir ağacın iki haftalık kiralamasını 50 liraya yapıyoruz. Tabii kiraladığımız ağacı verdiğimiz gibi geri almak istiyoruz. Ağacın bir formatı var. Bunu bozmayacak şekilde istedikleri gibi süsleyebilirler. Tabii bunlar canlı olduğu için her gün sulamaları da gerekli."



Akdüz, uygulamanın her yıl daha fazla talep gördüğünü anlatarak, "Türk müşterilerimizin yanı sıra komşu ülkeler Bulgaristan ve Yunanistan'dan da yılbaşı çamı kiralamak için gelenler var. Yurt dışından da talep alıyoruz, hatta yurt dışı müşterimiz daha fazla diyebilirim." ifadelerini kullandı.