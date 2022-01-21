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Doğanyurt'ta sokak hayvanları için besleme yapıldı

Doğanyurt'ta sokak hayvanları için besleme yapıldı
AA / Celal Bekiroğlu - Haberler | Güncel

Doğanyurt ilçesinde zorlu kış şartlarından etkilenen sokak hayvanlarına besleme yapıldı.

DOĞANYURT, KASTAMONU (AA) - Doğanyurt ilçesinde zorlu kış şartlarından etkilenen sokak hayvanlarına besleme yapıldı.

Doğanyurt Kaymakamı Metin Baskın ve Belediye Başkanı Ahmet Kaya, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle sokak sokak gezerek sokak hayvanlarını besledi.

Baskın, merkezdeki mahalle aralarında cadde ve sokaklarda başıboş gezen köpekler için mama, su ve yem bıraktıklarını belirterek, "Sokaktaki hayvanlar da can taşıyor. Yaşam mücadelesi vermemeleri için mama ve yem ihtiyaçları var. Onların aç kalmasına gönlümüz el veremezdi." dedi.

AA / Celal Bekiroğlu - Son Dakika Haberleri

Ahmet Kaya, Doğanyurt, Jandarma, Hisarcık, Güncel, Haber

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