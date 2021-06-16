Doğanyurt'ta muhtarlara evlerin elektrik tesisatlarını yenilemek için verilen ORKÖY kredisi anlatıldı
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Doğanyurt'ta muhtarlara evlerin elektrik tesisatlarını yenilemek için verilen ORKÖY kredisi anlatıldı

Doğanyurt'ta muhtarlara evlerin elektrik tesisatlarını yenilemek için verilen ORKÖY kredisi anlatıldı
Anadolu Ajansı / Celal Bekiroğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde köy muhtarlarının katılımıyla toplantı yapıldı.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde köy muhtarlarının katılımıyla toplantı yapıldı.

Doğanyurt İlkokulu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda muhtarların taleplerini dinleyen Kaymakam Tahir Yılmaz ve ORKÖY Şube Müdürü Hayrullah Nergis, muhtarların sorunlarını da cevaplandırdı.

Toplantıda İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından köylerdeki yangınlarının çıkış sebepleri ve yangınları önlemek için alınacak tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Nergis, "Köy evleri elektrik iç tesisat yenileme projesi" hakkında bilgi vererek, yangınların en önemli sebeplerden birinin elektrik tesisatı olduğunu vurguladı.

Bir evin elektrik tesisatını yenileme maliyetinin ortalama 6 bin 300 lira olduğu, bunun yüzde 20'si olan 1260 liranın hibe olarak verildiğini anlatan Nergis, kalan 5 bin 40 liranın ise 1260 liralık yıllık ödemelerle 4 yılda tahsil edileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Celal Bekiroğlu

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Doğanyurt'ta muhtarlara evlerin elektrik tesisatlarını yenilemek için verilen ORKÖY kredisi anlatıldı - Haberler
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