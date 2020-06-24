Doğanyurt Kaymakamı Güven'den inceleme
Doğanyurt Kaymakamı Oral Güven, ilçeye bağlı köylerde yapımı devam eden su depolarının inşaatlarını inceledi.
24.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:26
Doğanyurt Kaymakamı Oral Güven, ilçeye bağlı köylerde yapımı devam eden su depolarının inşaatlarını inceledi.
Güven, Doğanyurt Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Denizbükü ve Taşlıpınar köylerinde yaptırılan su deposu inşaatlarında incelemede bulundu.
Sürdürülen çalışmalarla ilgili görevlilerden bilgi alan Güven'e İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Azak eşlik etti.
Kaynak: AA