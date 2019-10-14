Doğanyurt Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatına destek

14.10.2019 17:24

Doğanyurt Belediye Meclisi, Barış Pınarı Harekatı gündemi ile olağanüstü toplandı.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya başkanlığında tüm üyelerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Barış Pınarı Harekatı'na destek verilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Belediye Başkanı Kaya, yaptığı açıklamada, "Doğanyurt Belediye Meclisi olarak Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak birlik ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz." dedi.

Kaynak: AA