Doğanyurt Bal Festivali Başladı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde düzenlenen 3. Doğanyurt Kestane Balı Festivali başladı.

Bu yıl 3.'sü düzenlenen Doğanyurt Kestane Balı Festivali'nin açılışına Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, 26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir, ilçe belediye başkanları, STK yöneticileri, kamu kurum müdürleri ve daire amirleri katıldı. Doğanyurt Limanı'nda gerçekleşen festivalde bal üreticileri açtıkları stantlarda ürünlerini sergileyerek, katılımcılara kestane balını tattırdı. Üreticiler, kestane balının yapılan analizlere göre meşhur Anzer balından daha üstün olduğunu savundular.

Festivalin açılışında konuşan Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Doğanyurt için en iyisini yapmak için çalıştıklarını ifade etti. Kaya, gelecek yıl festivali çok daha iyi kutlayacaklarını söyledi.

Festival kapsamında düzenlenen konserde sahneye çıkan Ezgi Mutlu ve Hasan Yılmaz ise izleyicileri coşturdu. Festival Pazar akşamına kadar devam edecek. - KASTAMONU