Doğanyol İlçesine 7,4 Milyon Liralık Altyapı Yatırımı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Doğanyol ilçesine 4,5 yılda 7,4 milyon liralık altyapı yatırımı yapıldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğanyol ilçesinde altyapı yatırımlarına 4,5 yılda 7,4 milyon lira harcandı.

İlçedeki yatırımlarla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, "İlçe genelinde kanalizasyon ve içme suyu altyapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada 4,5 yılda 7,4 milyon liralık bir yatırımla 96,4 kilometre uzunluğunda kanalizasyon ve içme suyu hattı çalışması gerçekleştirdik. Şu ana kadar ilçe genelinde 70,7 kilometre uzunluğunda, 3,1 milyon değerinde içme suyu hattı ile 15,6 kilometrelik 3,3 milyon lira tutarında kanalizasyon hattı çalışması yapıldı. Biten çalışmamızın toplam uzunluğu 86 kilometre. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl da Doğanyol ilçe merkezimizin içme suyu ve kanalizasyon altyapısını tamamen yenileyerek modern bir altyapı inşa ettik."

Doğu Anadolu Projesi kapsamında ise ilçeye yaklaşık 1 milyon lira maliyetinde, 10,1 kilometre uzunluğunda sulama kanalı yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA