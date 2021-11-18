Doğanyol Devlet Hastanesi'nde sona doğru

Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, tamamlanma aşamasına gelen devlet hastanesinde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 10 yataklı, poliklinik hizmetlerinin yer aldığı yeni hastane tamamlanma aşamasına geldi.

Hastanede görevli olacak personel için hastanenin yan tarafına lojmanlar yapılıyor.

Belediye Başkanı Hakan Bay, bölgedeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, depremin ikinci yıl dönümünde tamamlanmasını ve açılmasını bekledikleri hastanenin hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan Bay, hastane ve ilçenin yeniden inşasını gösteren konutların yapımı için verdiği destekler dolayısı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililere teşekkür etti.

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri

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