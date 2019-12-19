Doğanşehir yabancı misafirleri ağırladı
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Doğanşehir yabancı misafirleri ağırladı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi, yurt dışından gelen yabancı misafirleri ağırladı.

19.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:57
Doğanşehir yabancı misafirleri ağırladı

'nın ilçesi, yurt dışından gelen yabancı misafirleri ağırladı.


Doğanşehir Dağ ve Doğa Sporlarının yürütmekte olduğu Erasmus Sport Projeleri kapsamında Doğanşehir İlçesine, Polonya, İtalya ve 'dan gelen misafirler, ilçeyi gezdi. Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu'nu da makamında ziyaret eden yabancı heyet, ilçe hakkında bilgi aldı.


Ziyaret bünyesinde ilçenin tanıtımını yapan Kaymakam Köroğlu, gelecek dönemlerdeki projeleri üzerine de görüşmeler gerçekleştirdi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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