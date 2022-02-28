Doğanşehir Muhtarlarıyla toplantı

DOĞANŞEHİR, MALATYA (Bültenler) - MASKİ Genel Müdürlüğü konferans salonunda yapılan toplantıya; MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Doğanşehir Belediye Başkan Vekili Bekir Alpagut, Ak Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, MHP Doğanşehir İlçe Başkanı Saffet Yağcı, Doğanşehir Belediyesi Büyükşehir Meclis Üyeleri, Doğanşehir Belediye Meclis Üyeleri, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları ve Doğanşehir İlçesi mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda konuşan MHP Doğanşehir İlçe Başkanı Saffet Yağcı, Büyükşehir Belediyesi'nin ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün ilçenin alt ve üstyapı ile ilgili sıkıntılarını yakından takip ettiğini belirterek, "MASKİ Genel Müdürümüz ilçemizi yakından takip ediyor. En ufak bir sıkıntıda bile müdahale ediyor. Birlik ve beraberlik içinde ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Ak Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu ise, "Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan, hizmet noktasında tüm birimlere talimat verdi. Herkes sahada olacak ve vatandaşa hizmet edecek dedi. Şuan Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz çalışmalarını sürdürüyor. İlçemizin sıkıntılarını çözmek için canla başla mücadele ediliyor. Doğanşehir'e büyük hizmetler yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan başta olmak üzere MASKİ Genel Müdürümüz Mehmet Mert'e ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Doğanşehir Belediye Başkan Vekili Bekir Alpagut, "MASKİ ile birlikte vatandaşa hizmet götürme noktasında devamlı istişare halindeyiz. Sıkıntıların giderilmesi noktasında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın kesin talimatları var. Büyükşehir ve MASKİ ekipleri gerçek güzel iş çıkartıyor. Sorunlara kısa süre içinde çözüm buluyorlar" dedi.

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Doğanşehir İlçesi'nin altyapı konusunda çok iyi bir durumda olduğunu hatırlatarak, "MASKİ'nin desteği bizim için çok önemli. El birliği ile sorunları ortadan kaldırıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan çizdiği vizyon doğrultusunda kırsala ağırlık verdiklerini belirterek, 1 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar Malatya genelinde altyapıya yaklaşık 1 Milyarlık yatırım yapıldığını söyledi. Mert, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak yatırımlarımıza devam ediyoruz. 13 ilçemize bağlı mahallelerin muhtarlarıyla istişare toplantıları gerçekleştiriyoruz. Burada bize bildirilen ve tespit ettiğimiz sorunlara aciliyet durumuna göre çözüm buluyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın bize verdiği talimat aynen şöyle: "İçme suyu ve kanalizasyon sorunu olan bir yer kalmayacak." Bizlerde bu talimat doğrultusunda gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Muhtarlarımızla bir ekibiz. Birlikte vatandaşa hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Onlar sorunları ve sıkıntıları bize bildirir, bizlerde en kısa sürede çözmeye çalışırız. Toplantımıza iştirak eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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