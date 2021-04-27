Doğanşehir Kaymakamlığı ihtiyaç sahiplerine gıda desteğinde bulunulacağını duyurdu
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Doğanşehir Kaymakamlığı ihtiyaç sahiplerine gıda desteğinde bulunulacağını duyurdu

Doğanşehir Kaymakamlığı ihtiyaç sahiplerine gıda desteğinde bulunulacağını duyurdu
Anadolu Ajansı / Kadir Aydın - Haberler | Güncel

Doğanşehir Kaymakamlığı, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılacağını bildirdi.

Doğanşehir Kaymakamlığı, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılacağını bildirdi.

Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, yaptığı açıklamada, "Sabit bir işi olmayan, gündelik işlerde çalışan, maddi durumu kötü olan vatandaşlarımızın tam kapanma döneminde belirtmiş olduğumuz numaraları araması durumunda aynı gün içerisinde ev adresine Kaymakamlığımız Vefa ekipleri tarafından geniş içerikli gıda paketi bırakılacaktır." ifadesini kullandı.

Köroğlu, ihtiyaç sahiplerinin, Doğanşehir Kaymakamlığının "0422 517 10 03", Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının "0422 517 11 39", İlçe Emniyet Müdürlüğünün "0422 517 10 50", İlçe Jandarma Komutanlığının "0422 517 15 45" ve Vefa Destek Grubu'nun "0422 517 40 39" numaralı telefonlarından kendilerine ulaşabileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

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