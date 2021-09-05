Doğanşehir Kaymakamı Kılıç, göreve başladı
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Doğanşehir Kaymakamı Kılıç, göreve başladı

Doğanşehir Kaymakamı Kılıç, göreve başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

20 Ağustos 2021 tarih ve 31574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya'nın Doğanşehir İlçesi Kaymakamlığına atanan Mehmet Kılıç, ilçedeki görevine başladı.

20 Ağustos 2021 tarih ve 31574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya'nın Doğanşehir İlçesi Kaymakamlığına atanan Mehmet Kılıç, ilçedeki görevine başladı.

10 Ekim 1993 yılında Gaziantep'in Oğuzeli İlçesinde doğan Kılıç, İlk ve orta eğitimini Oğuzeli İlçesinde, lise eğitimini Gaziantep Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 2012 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 2016 yılında mezun olan Kılıç, Ticaret Bakanlığında memuriyet hayatına başladı. Kaymakam Kılıç, buradaki görevinin ardından Kahramanmaraş Kaymakam Adayı olarak 107. Dönem Mülki İdare Amirliğine intisap etti. İçişleri Bakanlığı tensibiyle Trabzon Beşikdüzü ve Çanakkale Ayvacık İlçelerinde refiklik stajını tamamlayan Kılıç, 12 Ağustos 2020 - 8 Şubat 2021 tarihleri arasında Korgun Kaymakamı olarak görev yaptı. Kılıç, 20 Ağustos 2021 tarih ve 31574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Doğanşehir İlçesi Kaymakamı olarak atandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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