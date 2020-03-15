Doğanşehir ilçesinde üretilen alabalıklar yoğun talep görüyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Doğanşehir ilçesinde üretilen alabalıklar yoğun talep görüyor - Haber
Doğanşehir, Malatya, Güncel

Doğanşehir ilçesinde üretilen alabalıklar yoğun talep görüyor

"Dünya kayısı başkenti" olarak bilinen Malatya'nın Doğanşehir ilçesi, alabalık üretimiyle adından söz ettiriyor.

15.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:00
Doğanşehir ilçesinde üretilen alabalıklar yoğun talep görüyor

"Dünya kayısı başkenti" olarak bilinen Malatya'nın Doğanşehir ilçesi, alabalık üretimiyle adından söz ettiriyor.

İlçenin D-850 kara yolu geçiş güzergahında bulunması dolayısıyla güney illerinden doğu illerine gitmek isteyenlerin uğrak yeri olan Sürgü Mahallesi'nde yetiştirilen alabalıkların büyük kısmı başta Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş olmak üzere birçok şehre gönderiliyor.

Yavru balık üretiminde de söz sahibi olan ilçede işletmeler istihdama katkı sunuyor.

Sürgü Su Ürünleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eroğlu, AA muhabirine, yetiştirdikleri alabalıkların yoğun talep gördüğünü söyledi.

Suyun soğuk olmasının ilçede yetiştirilen alabalıkların lezzetini artırdığını dile getiren Eroğlu, şöyle devam etti:

"Buraya Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya'dan özellikle yaz aylarında insanlar gelir piknik yapar, balıklarını yer ve gider. Giderken de birkaç kilo balık alıp yanlarında götürür. Sürgü suyu balık açısından daha çok yavruya yöneliktir. Suyun sıcaklığı şu anda 10,5-11 santigrat, yaz aylarında ise 12 derece oluyor. Bu balık büyütmede bize dezavantaj ama yavru büyütmede çok güzel. Balık geç büyüyor ama lezzeti güzel. Burada canlı canlı vatandaşa pazarlıyoruz. İmkanlarımız iyi, işlerimizden memnunuz."

"Yıllık 300 ton balık, 15 milyon yavru balık"

Eroğlu, kendisine ait tesiste yıllık 20 ton balık ürettiğini belirterek, kapasitesini artırarak daha çok balık üretmek istediğini ifade etti.

Eroğlu, "İlçede birçok üretici var. Yıllık 300 ton civarında üretim, 15 milyon da yavru üretimi yapıyoruz. Balıklarımız çok lezzetli çünkü suyun soğukluğu iyi. Balık hareketli olduğu için soğuk suda aldığı yemin belirli bir bölümünü yakıyor. Sıcak olursa hantal olur ete daha erken dönüştürür, bu da iyi değil." diye konuştu.

"Balığın bir hafta raf ömrü var"

Eroğlu, üretim ağlarını geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Yetiştirdikleri balıkların diğer alabalıklardan farklı olduğunu anlatan Eroğlu, "Balığımızın en az bir hafta raf ömrü var. Vatandaşlar memnun. Alabalığın kilosu 23 lira civarında seyrediyor." diye konuştu.

Doğanşehir ilçesinde üretilen alabalıklar yoğun talep görüyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Doğanşehir ilçesinde üretilen alabalıklar yoğun talep görüyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı 'Tüm kafile karantinada' dedi ancak Balıkesir'den gelen görüntü kafaları karıştırdı Haber
Sağlık Bakanı "Tüm kafile karantinada" dedi ancak Balıkesir'den gelen görüntü kafaları karıştırdı
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız Haber
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık Haber
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Virüse karşı dezenfekte ettiği söylentisi çıktı, satışlar patladı Haber
Virüse karşı dezenfekte ettiği söylentisi çıktı, satışlar patladı
Ünlü iş insanı FETÖ'den gözaltına alındı! Evinde arama yapıldı Haber
Ünlü iş insanı FETÖ'den gözaltına alındı! Evinde arama yapıldı
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı Haber
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs test sonuçları belli oldu
ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs test sonuçları belli oldu
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti
Yargıtay, patronu hakkında olumsuz yorum yaptığı için tazminatsız kovulan işçinin işe iadesine karar verdi
Yargıtay, patronu hakkında olumsuz yorum yaptığı için tazminatsız kovulan işçinin işe iadesine karar verdi
Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti
Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti
Kraliçe Elizabeth koronavirüs korkusuyla Buckingham Sarayı'nı terk etti
Kraliçe Elizabeth koronavirüs korkusuyla Buckingham Sarayı'nı terk etti
Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi?
Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi?
Hindistan'da 200 kişilik grup, koronavirüse karşı idrar içme partisi düzenledi
Hindistan'da 200 kişilik grup, koronavirüse karşı idrar içme partisi düzenledi
Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı
Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı
Son dakika: Türkiye uçuş yasağı olan 9 ülkedeki Türklerin dönüşü için son tarihi açıkladı
Son dakika: Türkiye uçuş yasağı olan 9 ülkedeki Türklerin dönüşü için son tarihi açıkladı
Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı
Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı
'Hiç gitmedim' dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
"Hiç gitmedim" dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu
İstanbul vapurlarının efsane satıcısı 'Burhan Pazarlama' hayatını kaybetti
İstanbul vapurlarının efsane satıcısı "Burhan Pazarlama" hayatını kaybetti
ÇAYKUR kaçak çaya karşı Mezopotamya Çayı'nı satışa sürdü
ÇAYKUR kaçak çaya karşı Mezopotamya Çayı'nı satışa sürdü
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede...
İtalya'da koronavirüs sebebiyle oluşan 1 kilometrelik market kuyruğu kameraya yansıdı
İtalya'da koronavirüs sebebiyle oluşan 1 kilometrelik market kuyruğu kameraya yansıdı
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
Galatasaray-Beşiktaş maçı şifresiz mi? İşte derbi hakkında merak edilen her şey
Galatasaray-Beşiktaş maçı şifresiz mi? İşte derbi hakkında merak edilen her şey
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Vladimir Putin Devlet Bahçeli Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hande Soral Şeyma Subaşı Fahrettin Koca
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Emre Belözoğlu Radamel Falcao Fatih Karagümrük
Daha Fazla Avrupa İtalya Market Ankara
Şu an buradasınız: Doğanşehir ilçesinde üretilen alabalıklar yoğun talep görüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 12:45:29. #1.15#