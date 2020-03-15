Doğanşehir ilçesinde üretilen alabalıklar yoğun talep görüyor "Dünya kayısı başkenti" olarak bilinen Malatya'nın Doğanşehir ilçesi, alabalık üretimiyle adından söz ettiriyor.

"Dünya kayısı başkenti" olarak bilinen Malatya'nın Doğanşehir ilçesi, alabalık üretimiyle adından söz ettiriyor.

İlçenin D-850 kara yolu geçiş güzergahında bulunması dolayısıyla güney illerinden doğu illerine gitmek isteyenlerin uğrak yeri olan Sürgü Mahallesi'nde yetiştirilen alabalıkların büyük kısmı başta Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş olmak üzere birçok şehre gönderiliyor.

Yavru balık üretiminde de söz sahibi olan ilçede işletmeler istihdama katkı sunuyor.

Sürgü Su Ürünleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eroğlu, AA muhabirine, yetiştirdikleri alabalıkların yoğun talep gördüğünü söyledi.

Suyun soğuk olmasının ilçede yetiştirilen alabalıkların lezzetini artırdığını dile getiren Eroğlu, şöyle devam etti:

"Buraya Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya'dan özellikle yaz aylarında insanlar gelir piknik yapar, balıklarını yer ve gider. Giderken de birkaç kilo balık alıp yanlarında götürür. Sürgü suyu balık açısından daha çok yavruya yöneliktir. Suyun sıcaklığı şu anda 10,5-11 santigrat, yaz aylarında ise 12 derece oluyor. Bu balık büyütmede bize dezavantaj ama yavru büyütmede çok güzel. Balık geç büyüyor ama lezzeti güzel. Burada canlı canlı vatandaşa pazarlıyoruz. İmkanlarımız iyi, işlerimizden memnunuz."

"Yıllık 300 ton balık, 15 milyon yavru balık"

Eroğlu, kendisine ait tesiste yıllık 20 ton balık ürettiğini belirterek, kapasitesini artırarak daha çok balık üretmek istediğini ifade etti.

Eroğlu, "İlçede birçok üretici var. Yıllık 300 ton civarında üretim, 15 milyon da yavru üretimi yapıyoruz. Balıklarımız çok lezzetli çünkü suyun soğukluğu iyi. Balık hareketli olduğu için soğuk suda aldığı yemin belirli bir bölümünü yakıyor. Sıcak olursa hantal olur ete daha erken dönüştürür, bu da iyi değil." diye konuştu.

"Balığın bir hafta raf ömrü var"

Eroğlu, üretim ağlarını geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Yetiştirdikleri balıkların diğer alabalıklardan farklı olduğunu anlatan Eroğlu, "Balığımızın en az bir hafta raf ömrü var. Vatandaşlar memnun. Alabalığın kilosu 23 lira civarında seyrediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA