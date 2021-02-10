Doğanşehir ilçesinde bir günde 785 ünite kan toplandı
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Doğanşehir ilçesinde bir günde 785 ünite kan toplandı

10.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:11
Doğanşehir ilçesinde bir günde 785 ünite kan toplandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası kapsamında bir günde 785 ünite kan toplandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası kapsamında bir günde 785 ünite kan toplandı.

Doğanşehir Kaymakamlığı tarafından düğün salonunda Türk Kızılaya kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kampanyaya kamu personelleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kan veren vatandaşlara Kaymakamlık tarafından yemek ikram edildi.

Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, yaptığı açıklamada, Doğanşehir ilçesinin Türkiye genelinde ilçe bazında kan bağışında birinci olduğunu ifade ederek, "İlçemizde bir günde toplam 785 ünite kan toplanmıştır. İstanbul genelinde 18 ekibin topladığı kandan sonra Doğanşehir bir ilçe olmasına rağmen ikinci sırayı alarak Ankara ve diğer 79 ilimizi geride bırakmıştır. Emniyet personelimize, jandarma personelimize, din görevlilerimize, öğretmenlerimize, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii bunun yanında vatandaşlarımıza da teşekkürü bir borç biliyorum. Unutmamak gerekiyor ki kan bir gün herkese lazım olur." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

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