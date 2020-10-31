Doğanşehir fasulyesi, belediyeye bağlı marketlerde satılacak
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Doğanşehir fasulyesi, belediyeye bağlı marketlerde satılacak

31.10.2020 10:43 | Son Güncelleme: 31.10.2020 10:46
Doğanşehir fasulyesi, belediyeye bağlı marketlerde satılacak

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 120 yıldır üretimi yapılan Doğanşehir fasulyesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik marketlerinde satılacak.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 120 yıldır üretimi yapılan Doğanşehir fasulyesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik marketlerinde satılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğanşehir ilçesinin bereketli topraklarında yetiştirilen fasulye, hasadının yapılmasının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından Esenlik marketlerde tüketicilerle buluşturulacak.

Esenlik marketlerin yapmış olduğu bu girişim sonrasında toplanan ürünlerin bekletilmeden satışın gerçekleştirilmesiyle çiftçilere ekonomik anlamda katkı sağlanacak.

Esenlik marketlerin bu girişimi, çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı.

Coğrafi işaretli ürünlerin üretimindeki artış, bir taraftan milli değerlerin korunmasına bir taraftan da yerel kültürün tanıtılmasına da katkı sağlıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin katkıları ve hasat döneminin başlaması ile tarlada yoğun mesai harcayan fasulye üreticileri, 1900'lü yıllarda başlayan fasulye üretimini bugüne kadar sürdürdüklerini ve bu yıl hasadın erken gerçekleştiğini belirttiler.

Doğanşehir fasulyesinin kaliteli ve lezzetli olduğunu ifade eden üreticiler, bu yıl Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları ile ürünlerinin Esenlik süper marketlerde tüketicilerle buluşacak olmasından mutlu olduklarını kaydettiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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