Doğanşehir Devlet Hastanesi, 2020'te tamamlanacak
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Doğanşehir Devlet Hastanesi, 2020'te tamamlanacak

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde inşaatı devam eden yeni Devlet Hastanesi'nin önümüzdeki yıl hizmete sunulması hedefleniyor.

10.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:39
Doğanşehir Devlet Hastanesi, 2020'te tamamlanacak

'nın ilçesinde inşaatı devam eden yeni 'nin önümüzdeki yıl hizmete sunulması hedefleniyor.


Malatya İl Sağlık Müdürü. Doç. Dr. Recep Bentli, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ve İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Duran ile Doğanşehir ilçesinde yapımı devam eden 100 yataklı Devlet Hastanesi ve 10 daireli Personel Lojmanı inşaatında incelemelerde bulundu. Hastane inşaatının durumu hakkında yetkililerden bilgi alan İl Sağlık Müdürü. Doç. Dr. Recep Bentli, hastanenin biran önce tamamlanması için eksikleri not aldı.


İnşaatı devam eden hastanenin 20020 yılında çalışmaların tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. - MALATYA

Kaynak: İHA
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