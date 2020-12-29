Doğanşehir'deki devlet hastanesinin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 97'ye ulaştı

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Doğanşehir ilçesinde yapımı devam eden 100 yataklı devlet hastanesinin fiziki gerçekleşme oranının yüzde 97'ye ulaştığını belirtti.

Prof. Dr. Recep Bentli, Doğanşehir ilçesinde yapımına devam edilen 100 yataklı devlet hastanesi binasında incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından açıklama yapan Bentli, "Doğanşehir ilçemizde yapımı devam eden ve sona yaklaşılan 100 yataklı devlet hastanesi ve 10 daireli personel lojmanı inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldık. Hastanemiz, 5 genel ameliyathane odası, 10 yataklı yoğun bakım, 30 poliklinik odası, 4 ağız ve diş sağlığı ünitesi ile 6 yataklı palyatif bakım merkezine sahip olacak. Hastanemizin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 97'ye ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın