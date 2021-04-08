Doğanşehir'de yapımı tamamlanan kütüphane hizmete açıldı
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Doğanşehir'de yapımı tamamlanan kütüphane hizmete açıldı

Anadolu Ajansı / Kadir Aydın - Haberler | Güncel
Doğanşehir'de yapımı tamamlanan kütüphane hizmete açıldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hayır sevenler tarafından yapılan Atmaca Kütüphanesi hizmete açıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hayır sevenler tarafından yapılan Atmaca Kütüphanesi hizmete açıldı.

Doğanşehir ilçesine bağlı Gövdeli Mahallesindeki, Gövdeli İlkokulu ile OrtaIkulu'nda hayırsever vatandaşların desteğiyle kurulan Atmaca Kütüphanesin açılışı yapıldı.

Mahalle sakinleri ile Atmaca ailesinin toplamda 5 bin kitap bağışladığı kütüphanenin açılışında konuşan Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu, "Kütüphanenin açılışında emeği geçen ailemize ve kitap bağışında bulunan herkese teşekkür ediyorum. Bu kütüphanenin okulumuza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Açılışa, İlçe Emniyet Müdürü Osman Karip, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Kırcaer, İlçe Müftüsü Fevzettin Sönmez ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

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