Doğanşehir'de Yapılan Tatbikat Gelen İhbarla Gerçeğe Dönüştü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Koordinatörlüğünde tatbikat yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve İnönü Üniversitesi Arama Kurtarma Birliği (İNOSAR) ekipleri, tatbikatın ikici gününde gelen ihbar üzerine gerçek kurtarma yaptı.



Doğanşehir ilçesinde 5.'si düzenlenen bölgesel UMKE tatbikatının 2. gününde saat 20.00 sularında Jandarmaya gelen kaybolma ihbarı üzerine tatbikat yapan ekipler Erkenek kasabasına yönlendirildi.



Kısa sürede olay yerine giden ekipler, 350 metre yüksekte mahsur kalan 3 kişiyi kurtarma çalışmalarına başladı. Çalışmalar sonucunda M.Y, L.Y ve H. Y isimli şahıslar mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.



Konuyla ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Duran, "Tatbikat sırasında gelen ihbar üzerine ekiplerimizi derhal o bölgeye yönlendirdik ve 3 kişi büyük gayretler sonucu çıkarıldı. 2 şahsın kayanın yüzeyinde çıkan suyu incelemek üzere çıktıkları ve kendilerini kurtarmaya çalışan yakınlarının da mahsur kaldığı anlaşılmıştır. Şahıslar gerekli sağlık kontrolleri yapılarak yakınlarına teslim edilmiştir. Kurtarma operasyonunda görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - MALATYA