Doğanşehir'de trafik kazası: 3 yaralı
Haberler » Güncel » Doğanşehir'de trafik kazası: 3 yaralı - Haber

Doğanşehir'de trafik kazası: 3 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

12.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:56
Doğanşehir'de trafik kazası: 3 yaralı

'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şerif Canpolat idaresindeki 44 AAK 566 plakalı otomobil, Kelhalil Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Selçuk Ürkmez ve Kadir Bakırcı, yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler