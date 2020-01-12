Doğanşehir'de trafik kazası: 3 yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Şerif Canpolat idaresindeki 44 AAK 566 plakalı otomobil, Kelhalil Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Selçuk Ürkmez ve Kadir Bakırcı, yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.