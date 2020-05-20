Doğanşehir'de şoför esnafına maske ve hijyen malzemesi dağıtıldı Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şoför esnafına maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şoför esnafına maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Doğanşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası üyelerine maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirildi.

Oda Başkanı İsrafil Karahan, yaptığı açıklamada, "Koronavirüsüne karşı hijyen ve korunma yöntemleri toplum sağlığı güvenliği açısından büyük önem arz ettiğinden üyelerimize dezenfektan ve maske dağıtımı yapılmıştır." dedi.

Kaynak: AA