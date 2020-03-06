Doğanşehir'de şehitler için hatim duası yapıldı

06.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:51

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler için hatim duası yapıdı.

Şehit Sübitay Sükut Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından okunan 33 hatimin duası yapıldı.

Program öncesi konuşan okul müdürü Dursun Ergen, her şehit için hatim okuduklarını söyledi.

Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitlerin isimlerinin okunmasıyla tamamlandı.

Programa, Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu, Belediye Başkanı Vahap Küçük, kurum amirleri, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA