Doğanşehir'de sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Doğanşehir'de sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

14.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:07
Doğanşehir'de sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısının ilk dozu, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısının ilk dozu, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.

Doğanşehir Mehmet Küçük Aile Sağlığı Merkezinde sağlık çalışanlarıyla birlikte İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Emin Murat da aşı oldu.

Murat, ülke genelinde başlatılan aşı çalışması kapsamında aşı olduklarını dile getirdi.

İki gün içerisinde ilçedeki tüm sağlık çalışanlarının aşılanmasını tamamlamayı planladıklarını bildiren Murat, "Haftaya Bilim Kurulu'nun belirlediği risk grubunda yer alan vatandaşların aşılarının yapılması planlanıyor. Vatandaşlarımızın aşılaması randevu sistemi ile yapılacak. Aşı olacaklar 182'yi telefonla arayarak ya da aile hekimlerinden randevu alarak aşı olabilirler." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik İlker Başbuğ Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Kim Kardashian İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Erol Bulut Mesut Bakkal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Kongre Hisarcık Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doğanşehir'de sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 14:12:15. #1.15#
title