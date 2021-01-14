Doğanşehir'de sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısının ilk dozu, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.

Doğanşehir Mehmet Küçük Aile Sağlığı Merkezinde sağlık çalışanlarıyla birlikte İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Emin Murat da aşı oldu.

Murat, ülke genelinde başlatılan aşı çalışması kapsamında aşı olduklarını dile getirdi.

İki gün içerisinde ilçedeki tüm sağlık çalışanlarının aşılanmasını tamamlamayı planladıklarını bildiren Murat, "Haftaya Bilim Kurulu'nun belirlediği risk grubunda yer alan vatandaşların aşılarının yapılması planlanıyor. Vatandaşlarımızın aşılaması randevu sistemi ile yapılacak. Aşı olacaklar 182'yi telefonla arayarak ya da aile hekimlerinden randevu alarak aşı olabilirler." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın