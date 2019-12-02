Doğanşehir' de paraşüt şenliği hazırlığı
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Doğanşehir' de paraşüt şenliği hazırlığı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, paraşüt şenliği hazırlığı yapılıyor.

02.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:56
Doğanşehir' de paraşüt şenliği hazırlığı

'nın ilçesinde, paraşüt şenliği hazırlığı yapılıyor.


İlçede ilkbaharda düzenlenecek olan 1. Paraşüt Şenliği için Sürgü Mahallesi Mevkiinde İlçe Kaymakamı Halil İbrahim ve yetkililerin katılımıyla yer incelemesi yapıldı.


Doğanşehir'de bahar aylarında düzenlenecek olan 1. Paraşüt Şenliği için hazırlıkların devam ettiği ifade edilirken, şenliklerin ilçenin tanıtımına da katkısı olacağı vurgulandı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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