Doğanşehir' de paraşüt şenliği hazırlığı

02.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:56

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, paraşüt şenliği hazırlığı yapılıyor.



İlçede ilkbaharda düzenlenecek olan 1. Paraşüt Şenliği için Sürgü Mahallesi Karşıyaka Mevkiinde İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu ve yetkililerin katılımıyla yer incelemesi yapıldı.



Doğanşehir'de bahar aylarında düzenlenecek olan 1. Paraşüt Şenliği için hazırlıkların devam ettiği ifade edilirken, şenliklerin ilçenin tanıtımına da katkısı olacağı vurgulandı. - MALATYA

Kaynak: İHA