Doğanşehir'de otomobil duvara çarptı: 3 yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin tünel inşaat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin tünel inşaat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Uğur Yardımlı idaresindeki 06 FL 8516 plakalı otomobil, Erkenek Mahallesi mevkisinde yapımı devam eden Erkenek Tüneli'nin inşaat duvarına çarptı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Seydi Özsunar ve Mehmet Yıldırım yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Malatya eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.