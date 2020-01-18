Doğanşehir'de otomobil duvara çarptı: 3 yaralı
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Doğanşehir'de otomobil duvara çarptı: 3 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin tünel inşaat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

18.01.2020 21:56 | Son Güncelleme: 18.01.2020 21:56
Doğanşehir'de otomobil duvara çarptı: 3 yaralı

'nın ilçesinde otomobilin tünel inşaat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Uğur Yardımlı idaresindeki 06 FL 8516 plakalı otomobil, Erkenek Mahallesi mevkisinde yapımı devam eden Erkenek Tüneli'nin inşaat duvarına çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Seydi Özsunar ve Mehmet Yıldırım yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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