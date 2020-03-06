Doğanşehir'de öğrenci servis araçlarına denetim
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde jandarma ekipleri öğrenci servis araçlarını denetledi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde jandarma ekipleri öğrenci servis araçlarını denetledi.
Doğanşehir İlçe Jandarma Trafik ekipleri, belirlenen noktalarda okul servis araçlarını durdurarak denetim yaptı.
Sürücüleri uymaları gereken konularda uyaran ve evrakları kontrol eden ekipler, öğrencilerden emniyet kemeri takmalarını istedi.
Trafik ekipleri denetimlerin devam edeceğini belirtti.
Kaynak: AA