Doğanşehir'de öğrenci servis araçlarına denetim
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Doğanşehir'de öğrenci servis araçlarına denetim

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde jandarma ekipleri öğrenci servis araçlarını denetledi.

06.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:06
Doğanşehir'de öğrenci servis araçlarına denetim

'nın ilçesinde ekipleri öğrenci servis araçlarını denetledi.

Doğanşehir İlçe Jandarma Trafik ekipleri, belirlenen noktalarda okul servis araçlarını durdurarak denetim yaptı.

Sürücüleri uymaları gereken konularda uyaran ve evrakları kontrol eden ekipler, öğrencilerden emniyet kemeri takmalarını istedi.

Trafik ekipleri denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

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