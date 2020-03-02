Doğanşehir'de Mehmetçik için sabah namazında dua edildi

02.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:24

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için camilerde dua edildi.

Doğanşehir Merkez Çarşı Camisi'ne sabah namazı için gelen cemaat, şehit olan Mehmetçikler için kenetlendi.

Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerlerin zafer kazanması için dua eden vatandaşlar, imamın okuduğu Fetih suresini dinleyip, Mehmetçiğe duayla destek oldu.

Programa Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparlan Güven, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Tolga Coşkun, İlçe Müftüsü Fevzettin Sönmez, polis, jandarma ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA